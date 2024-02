Golf | Genesis Invitational 2024 | Hideki Matsuyama trionfa in rimonta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La firma dial. A Pacific Palisades, il giapponesein, dopo aver chiuso il terzo giro al settimo posto, grazie ad un ultimo parziale in 62 (-9). Con un totale di 267 (69 68 68 62, -17) colpi, ha superato gli americani Will Zalatoris e Luke List, entrambi secondi con 270 (-14), davanti ai californiani Patrick Cantlay e Xander Schauffele, quarti con 271 (-13) come il canadese Adam Hadwin. Decimo posto con 276 (-8) per il numero 1 al mondo Scottie Scheffler, che fa compagnia a Tommy Fleetwood. Solo ventiquattresimo con 279 (-5) il nordirlandese Rory McIlroy. Per– che si aggiudica un montepremi da 4.000.000 di dollari – è il nono titolo (cifra comprensiva di un Major) sul PGA Tour, il primo da gennaio 2022 ...

