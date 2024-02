Gol Acerbi in Roma-Inter | ecco l’audio del Var | «C’è contatto fisico…»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Golin, svelato a Open Vardella sala Var con il colloquio tra Mazzoleni e l’arbitro Guida Golin, svelato a Dazndella sala Var con il colloquio tra Mazzoleni e l’arbitro Guida. «Ahia. C’èfisico. Il percepito del campo è zero. Guarda al momento del tocco di. Vieni a vederla per favore. E’ decisiva questa. Al momento del tocco dic’è il tocco fisico, però valuta tu». Così Mazzoleni ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Guida che va al monitor e dice: «Per me è gol, Mazzo».

Francesco Acerbi (Vizzolo Predabissi, 10 febbraio 1988) è un calciatore italiano, difensore dell'Inter e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

