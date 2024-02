Gloria | tutto sulla serie tv con Sabrina Ferilli in arrivo su Rai Uno | anticipazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tra le nuove e attesissime produzioni televisive inspicca anche, la nuovacon protagonista. In onda in prima serata su Rai Uno, la fiction ruoterà attorno alla figura di, indimenticata diva del cinema italiano intenta a rilanciare la sua carriera. Di seguito, tutte le. Annunciata nel corso dell’evento di presentazione del palinsesto televisivo per la stagione 2023-2024, che ha avuto luogo lo scorso 7 luglio,è prossima al debutto su Rai Uno. Lavedrà nei panni della protagonista, pronta a diventare il volto della prima serata della rete ammiraglia, dopo il successo di produzioni Mediaset come L’amore strappato ...