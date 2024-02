«Gloria» la serie che mostra le insidie della fama arriva su Rai 1

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo dodici anni di assenza, Sabrina Ferilli fa il suo ritorno in prima serata su Rai 1, affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi e Emanuela Grimalda, sotto la regia di Fausto Brizzi. La, intitolata "", si ispira a due capolavori del cinema - "Viale del Tramonto" ed "Eva contro Eva" - e alla celebrefrancese "Call My Agent". In onda lunedì 19 febbraio e successivamente il 26 e il 27 febbraio, propone un mix di divertimento e riflessione sui pericolia ogni costo e del voyeurismo sui social media. La produzione è curata da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction, basata sulla sceneggiatura originale di Roberto Proia intitolata "Vorrei vedere te". Sabrina Ferilli interpreta, una diva con una propensione naturale per il melodramma e ...

Gloria : trama, cast, location, quante puntate e streaming Da lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gloria , la serie tv diretta ... (tpi)

Gloria : il cast (attori) completo della serie tv Qual è il cast (attori) completo di Gloria , la nuova serie tv in onda su Rai 1 da lunedì 19 ... (tpi)

La recensione di Gloria : in tre serate targate Rai1, Sabrina Ferilli diventa la protagonista di una mini serie che rivede le nevrosi di una (ex) diva ... (movieplayer)

Beatrice Fiorentini, il suo viaggio nel viaggio con 'Un amore' (INTERVISTA): D: La tua serie tv preferita R: " Scene da un matrimonio ". Lì c'è un bisogno di amore ruvido. C'...& Soap Un posto al sole anticipazioni 20 febbraio 2024 Martina Pedretti - 19 Febbraio 2024 Gloria ...

Gloria, Sabrina Ferilli: trama, cast, quante puntate sono, dove è stata girata: Stasera andrà in onda la prima puntata di Gloria su Rai1. Questa serie segna il ritorno di Sabrina Ferilli in una fiction Rai dopo 'Nè con te né senza di te' del 2012. Le altre due puntate, in totale sono tre, saranno trasmesse lunedì 26 e ...

Domenica In, Sabrina Ferilli e la frase sfuggita "Fuori dai cog***": Si tratta della serie tv Gloria , in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio su Rai 1. Il divertimento è assicurato, ma non mancherà il monito sui pericoli della fama a tutti i costi e del ...