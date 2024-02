Gloria fiction Rai | il cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Per il suo ritorno allaRai, Sabrina Ferilli ha scelto una storia ed una protagonista che non passeranno inosservati al pubblico, anche perché, in onda da lunedì 19 febbraio 2024, è qualcosa di nuovo per la tv generalista. La storia è infatti quella di un’attrice in declino, che però si rifiuta di lasciare le scene e che si dice disposta a tutto pur di tornare alla ribalta, anche mettere in atto una bugia diabolica, aiutata dal suo agente. Sabrina Ferilli, in questa sua nuova avventura, si fa affiancare da Massimo Ghini, con cui ha già lavorato ad altre produzioni di successo, ma anche da Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e Massimo De Lorenzo. La serie, inoltre, vanta numerose guest-star, come Paolo Conticini, Sergio Rubini e Carlo Conti, nei panni di loro stessi. Scopriamo insieme, allora, ildi ...