Gloria fiction Rai 1 | quante puntate sono?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’ultimadi Sabrina Ferilli in Rai era Né con te né senza di te, andata in onda nel 2012. A dodici anni di distanza, l’attrice romana che abbiamo visto in questi anni alle prese con alcuneMediaset e come rappresentate del giudizio popolare di Tu sì que vales, torna su Rai 1 con una nuova, ovvero, in onda da lunedì 19 febbraio 2024. Una serie che promette di fare sorridere il pubblico, prendendo in giro il mondo dello spettacolo italiano, mettendo al centro una protagonista (Ferilli, appunto) che, pur di evitare l’oblio, è disposta a tutto, fino a mettere in atto un malefico piano. Ma daè composto? Gli episodi della, che segna il debutto nella serialità televisiva di Fausto Brizzi, ...