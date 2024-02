Gli versano coca rosa nella bibita | un 14enne muore in Spagna

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ha provocato allarme inla morte di un ragazzo di 14 anni per intossicazione, dopo aver bevuto una lattina delleenergetica "Red Bull", alla quale erano stati aggiunti due grammi della così detta 'ina rosà, un cocktail micidiale di sostanze come ketamina o ecstasy, secondo fonti investigative citate dall’agenzia Europa Press. I genitori del minorenne hanno presentato una denuncia...

Catania: gli studenti di nuovo in fermento: Parlano " gli occupanti - delle violenze di Napoli e Torino a danno dei manifestanti pro Palestina ... strade e altre infrastrutture resteranno nelle condizioni di fatiscenza in cui versano da decenni. ...

Kush, la droga che dalla Sierra Leone dilaga in Africa occidentale: Tra gli ingredienti principali si dice vi siano Fentanil e Tramadolo - potenti analgesici narcotici ... dimenticando la miseria e i problemi in cui versano. Per alcuni, come menzionato, la dipendenza ...

Incidenti per nebbia sull'A1, 15 persone ferite: Gli incidenti hanno coinvolto una trentina di veicoli e causato 15 feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Nello specifico, due focolai sono stati registrati all'altezza di Alseno (Pc), in ...