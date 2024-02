Gli UGG | come s’indossano e si abbinano anche con la gonna

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli UGG fanno rima con must have e introvabili. Da qualche anno, infatti, gli stivali in pelle di montone con imbottitura chiara a contrasto sono tornati prepotentemente di moda in ogni diversa soluzione presentata. Perché, se prima c’era sul mercato un solo modello che veniva proposta nella versione con gamba al polpaccio o alla caviglia, dotato più o meno di fiocchi sul resto, oggi le possibilità sono diverse. E tutte molto ambite. Ultima, sicuramente, è quella con platform alto che permette agli UGG di diventare più comodi, soprattutto per la schiena. Masi possono indossare gli UGG e, soprattutto, quali sono gli outfit più adatti? Iniziamo con il dire che l’abbinamento più adatto sono, senza alcun dubbio, dei jeans dal lavaggio scuro e con la gamba flare. Ugualmente efficace per il tipo di scarpa, poi, è il modello straight o dei pantaloni alla caviglia. A ...