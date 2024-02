Gli influencer e i VIP usati come “ami” social per le truffe

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Se da una parte ci sono “furbetti” che non dichiarano la natura commerciale dei loro contenuti, dall’altra ci sono i truffatori – altrettanto “furbetti” – che utilizzano volti noti sulle piattaforme (che siano content creator o VIP poco cambia) per attirare l’attenzione dell’utente/lettore nel tentativo di frodarlo. Sempre più spesso, scorrendo lungo i feed algoritmici di Facebook e X, capita di imbattersi in post – con link e immagine – con titoli acchiappaclick e in cui si fa riferimento ad accadimenti “eccezionali”. E lo fanno utilizzando una strategia, il cosiddetto “Brand Phishing“, che haobiettivo quello di far crescere l’affidabilità di quel contenuto. Ma, in realtà, si tratta di vere e proprie. LEGGI ANCHE > Solo unsu cinque ...

Chiara Ferragni resta saldamente al primo posto in Italia per numero di follower, ma tra chi la segue ci sono sempre più persone critiche nei suoi ... (ilgiorno)

Il marketing di influenza (in inglese influencer marketing), è un tipo di marketing in cui la concentrazione è posta sulle persone influenti (influencer) più che sul mercato di riferimento nel suo complesso. Gli influencer sono persone (o cose) che, grazie a un raggio d'azione molto ampio, hanno il potere di influenzare le abitudini di acquisto o le azioni di altre persone caricando una qualche forma di contenuto originale, spesso sponsorizzato, su piattaforme di social media come Instagram, YouTube, Snapchat o su altri canali online, come il proprio sito web. L'influencer marketing avviene quando un marchio si rivolge a influencer che hanno una credibilità e un pubblico consolidati sulle piattaforme di social media per discutere o menzionare il marchio in un post sui loro canali social. Gli influencer possono venir intesi quali testimonial.

“Insegnanti disprezzati dagli alunni per le auto con cui vanno a scuola. Gli influencer oggi sono più influenti”. L’affondo dello scrittore Scurati Orizzonte Scuola

Giomi (Agcom) a Fanpage.it: "Dalla pubblicità occulta alla discriminazione, servono regole per gli influencer" Fanpage.it

Gli influencer e i VIP usati come “ami” social per le truffe: In passato abbiamo parlato di deepfake, ma su Facebook e X pullulano contenuti (anche sponsorizzati) che imitano portali di informazione e rimandano a investimenti in criptovalute ...

Chiara Ferragni, nella top 10 degli influencer ha il record di reazioni negative: la censura dei commenti: Dopo lo scandalo della finta beneficenza e l’indagine per truffa aggravata il “sentiment” nei suoi confronti è molto peggiorato, anche se rimane prima per numero di follower ...

Gli influencer europei sono poco trasparenti: solo 1 su 5 ammette di far pubblicità: Il 97% degli influencer attivi in Europa pubblica contenuti commerciali, ma solo uno su cinque indica sistematicamente che il loro contenuto è pubblicitario.E’ quanto emerge da un’indagine condotta da ...