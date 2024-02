Gli eroi antimafia a fumetti La lezione delle vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I volti e le storie di chi ha pagato con la vita il suo impegno contro le mafie, raccontati attraverso il fumetto. Un album dicivilidella criminalità organizzata, un rosario di nomi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la giornalista Ilaria Alpi. Vicende da far conoscere, in un modo diretto e coinvolgente, specialmente alle generazioni più giovani, perché possano fare propri i valori di giustizia e legalità che quelle persone ancora oggi rappresentano. È quanto permette la suggestiva mostra dal titolo “1, 10, 100 agende rosse... quale democrazia?“ allestita negli spaziscuole medie Pietro Verri fino a venerdì, su iniziativa dell’istituto comprensivo biassonese. L’esposizione, promossa e curata dall’Associazione Peppino Impastato e ...