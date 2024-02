Gli auguri social a … Gianluca Zambrotta

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Buon compleannoIl 19 febbraio del 1977 nasce, a Como,. Il terzino ed esterno italiano è cresciuto nella squadra della sua città prima di trasferirsi al Bari. Con i Galletti disputa delle ottime stagioni e grazie al suo rendimento viene acquistato dalla Juventus. “Nei suoi 7 anni in bianconero è stato il giocatore con più presenze in Serie A” come citato dalla Vecchia Signora nel tweet: Nei suoi 7? anni in è stato il giocatore con più presenze in Serie A: 217 gare in cui ha realizzato 7? gol! Tanti! pic.twitter.com/QOMq3VVVik — JuventusFC (@juventusfc) February 19, 2024 Nel 2006, a causa di Calciopoli, cambia squadra e accetta le lusinghe del Barcellona. Con i blaugrana passa due stagioni ma non riesce a fornire le ottime ...