Giuseppe Conte M5s | «Un patto con il Pd per mandare a casa Giorgia Meloni»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «A me interessa. E la Sardegna può essere un primo passo». A dirlo, in un’intervista a Repubblica, il leader del Movimento Cinque Stelle. Il leader del M5s dice che non gli piace «parlare di laboratorio, perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessità e dall’ansia di potere degli apparati». Secondocon i Dem «bisogna sedersi a un tavolo e affrontare le questioni per arrivare a una sintesi, là dove partiamo da posizioni più ...

Giuseppe Conte (Volturara Appula, 8 agosto 1964) è un politico, avvocato e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021 e, dal 6 agosto 2021, presidente del Movimento 5 Stelle.

Conte candida Alessandra Todde in Sardegna e sconfessa le regole grilline ilGiornale.it

Sanità, energia, lavoro: l'intervista di Emanuele Dessì a Giuseppe Conte - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

I falsi amici del Mezzogiorno: Quelli che sognano un Sud di accattoni. Ci sono in giro personaggi come Giuseppe Conte o il rissoso Vincenzo De Luca che amano presentarsi come paladini di una nuova questione meridionale. È una ...

Conte non andrà alla fiaccolata per Navalny: “Ci sarà delegazione M5s. Per noi è chiaro cosa è successo”: Il leader del M5s Giuseppe Conte non parteciperà questa sera alla fiaccolata per Navalny in Campidoglio, ma sarà presente una delegazione del M5s: "Suggerirei ...

Navalny, fiaccolata bipartisan a Roma, assenti Conte e leader del centrodestra: Fiaccole e fiori, nessun simbolo di partito. La politica si prepara a rendere omaggio a Alexei Navalny , aderendo senza eccezioni all’iniziativa lanciata dal leader di Azione Carlo Calenda. “ Per Nava ...