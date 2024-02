Girasoli in Movimento | Si all’inclusione | no al bullismo! Al via a Pompei per i bambini delle elementari

'Sì all'inclusione, no al bullismo'. Girasoli in Movimento, al via a Pompei per i bambini delle elementari: Parte la seconda annualità del progetto Girasoli in Movimento ideato dalla dottoressa Annamaria Ascione - Psicologo clinico e Psicoterapeuta, presso il II Circolo di Pompei, grazie alla sensibilità della Dirigente Anna Maria Cioffi e del ...

La transizione energetica secondo il neo presidente di Taiwan: Un'istanza che è entrata tra gli ingredienti del Movimento dei Girasoli, etichetta assegnata alle grandi manifestazioni contro l'amministrazione di Ma Ying - jeou del Kmt che portò anche a un'...

Ultima Generazione, perché gli attivisti ambientalisti protestano colpendo le opere d'arte nei musei: ... dove gli attivisti hanno gettato zuppa di pomodoro contro il dipinto I Girasoli di Vincent Van ...la giovane svedese famosa per il suo "sciopero scolastico per il clima" e per aver fondato il movimento ...