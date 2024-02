Giorgia Soleri ci “prova” con Ghali | ma i fan la gelano | “Sembri la madre!”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Dopo la fine della love story con Damiano David,sembra aver voltato definitivamente pagina e, almeno dalle simpatiche e goliardiche indiscrezioni social, avrebbe puntato un’altra star della musica italiana:. Ma procediamo con ordine per capire come è nato questo interesse dell’influencer verso il rapper che tanto ha fatto parlare di sé a Sanremo, e non solo per la sua prestazione canora. “la mamma di, amante degli animali, sul suo profilo Instagram ha postato una serie di scatti della sua amata cagnolina Carlotta. I follower però le hanno segnalato che molte persone sui social stavano discutendo della sua presunta somiglianza con la mamma di. Il rapper, ...