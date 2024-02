Giorgia Meloni rischia di perdere la Sardegna ma può rivincere l' Abruzzo - ESCLUSIVA

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono settimane di passione per la politica italiana. Ogni elezione diventa un referendum, ogni referendum diventa questione di vita o di morte (per fortuna soltanto politicamente). Tutta l'attenzione è ora dedicata alle elezioni regionali in attesa della resa dei conti alle europee. Inil c

I sospetti in casa leghista sono in forte aumento: Giorgia Meloni vuole togliersi dalle scatole Matteo Salvini e punta re ... (ilgiornaleditalia)

Aisi, Meloni accelera per il nuovo capo. Corsa a tre, nomina prima del G7: Aisi, il dopo Parente e la corsa contro il tempo di Meloni in vista del G7 Giorgia Meloni , in vista del prossimo G7 a guida italiana, non vuole farsi cogliere impreparata. Per questo la premier sta accelerando per un'importante nomina , quella del nuovo direttore dell'Aisi, ...

Testolin difende l'onore di Chanoux: 'Contro il revisionismo storico, fermezza e memoria': Renzo Testolin sollecita, poi, i vertici nazionali di Fratelli d'Italia, 'con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in testa, prendano chiaramente le distanze da tali parole pronunciate da ...

Meno green, più armi: von der Leyen si candida al bis (di A. Mauro): Ha l'appoggio di tutti i Popolari, di Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Ha deciso di cambiare bandiera: dal Green deal alla Difesa. L'annuncio di oggi spazza via le incertezze intorno al nome di von ...