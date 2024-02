Gianluigi Paragone | De Luca non fa ridere | la sua Campania neanche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Più simpatico di Totò», ha detto Vittorio Feltri. «Quindi non posso non ascoltarlo volentieri, mi piace». 'O governatore dellasi bea delle performance televisive, si diverte a sfruculiare il suo partito con un libro il cui titolo è tutto un programma: “Nonostante il Pd”. «Per non dire dell'imitazione che gli fa Maurizio Crozza, il quale credo si diverta a poter dire con le maschere quello che non può dire senza. E con la maschera del novello Masaniello salernitano (come con quella del fondatore di Libero) Crozza non conosce limiti. Vincenzo Deindubbiamente è un personaggio ormai uscito dai confini regionali. Il suo recente attacco a Giorgia Meloni con un epiteto assai poco elegante è solo il tassello finale di un percorso che non ha più nulla a che fare con lo status di presidente di Regione; è come se Destesse ...