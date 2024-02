Giaccherini | «Juventus | batosta contro l’Inter! Prima sognavano»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laè a -9 dall’Inter con una partita in più e deve ringraziare il Monza, che ieri sera ha battuto 4-2 il Milan evitando il sorpasso al secondo posto., su DAZN, commenta il crollo dei bianconeri nell’ultimo mese. MALISSIMO – Emanuelevaluta il crollo di Massimiliano Allegri: «Laè una squadra che vive di momenti, in questo momento gli episodi non stanno girando. Dal punto di vista psicologico lanella partital’Inter, che non è stata solo nel risultato ma anche nella prestazione, pesa. Poi i giocatori, che a un certo punto della stagione potevano pensare di sognare in grande, si sono trovati davanti un avversario nettamente più forte. A mio avviso tutti si aspettavano un calo fisico, che ci poteva stare giocando anche la Champions ...