Gherardo Colombo e la cultura della legalità | “La libertà parte dal sapere | quindi dalla scuola” Diretta streaming il 7 marzo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “I ragazzi vedono le regole come limiti alla loro, come degli obblighi. Invece le regole sono strumenti che servono per raggiungere degli scopi”. E’ questo lo spirito con il quale, già magistrato, conosciuto anche per aver fattodel pool di Mani pulite negli anni ’90, da quasi 17 anni esercita il suo impegno nella diffusionedelle regole tra gli studenti delle scuole italiane, da quelliprimaria a quellisecondaria di secondo grado. L'articolo .

Gherardo Colombo (Seregno, 23 giugno 1946) è un ex magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano, attualmente ritiratosi dal servizio, divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme.

Gherardo Colombo e la cultura della legalità: “la libertà parte dal sapere, quindi dalla scuola”. Diretta streaming il 3 marzo Orizzonte Scuola

Ravenna, Gherardo Colombo incontra cittadini e studenti il 22 e il 23 febbraio Corriere Romagna

Ravenna, Gherardo Colombo incontra cittadini e studenti il 22 e il 23 febbraio: É dai primi anni del 2000 che Gherardo Colombo ha fatto visita a Ravenna in numerose occasioni, per incontri di dialogo con la città e con le scuole, ...

