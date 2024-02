Ghemon | Sangiovanni | Calma e il culto dei numeri che sta rovinando i giovani artisti e l’industria musicale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «attuale promuove un modo di pensare ed agire inquinato daldeie dei sold out che sta determinando più danni di quello che il pubblico può vedere», è questo l’incipit del lungo post con cuiha scoperchiato il vaso di Pandora, ha puntato i riflettori sul retro della medaglia della nuova musica fluida. Perché se è vero che Spotify ha istituzionalizzato la musica in rete, preda preferita della pirateria che ha condizionato l’economia deldiscografica di inizio millennio, è altresì corretto dire che poi la rete ha anche allargato il mercato a dismisura, ben oltre la richiesta del pubblico, fino a rendere tutto confuso. Finché non si è reso necessario attaccarsi ai dati di cui ha scritto, ai ...