Ghali premiato dall’associazione di Mohammed Hannoun | l’architetto palestinese accusato di essere vicino ad Hamas

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuove polemiche contro. Il rapper, al centro delle critiche per l’appello pronunciato al Festival di Sanremo («Stop al genocidio») che ha scatenato l’ira di Israele e spinto l’ad della Rai Sergio a inviare un comunicato durante la trasmissione Domenica In, deve ora far fronte a nuove accuse. La motivazione? Un premio ricevuto per «il suo impegno a favore del popoloPalestinesi in Italia (Api) gestita da, che si sospettalegato al partito-milizia. Nel video pubblicato sui social dall’Api,ringrazia l’associazione per il riconoscimento: «Spero di vedervi presto e vi voglio bene, grazie per tutto quello che fate», dice il cantante. Visualizza questo post su ...