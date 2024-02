Ghali | “Pace non è contro qualcuno ma per tutti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – “E’ chiaro” che lanon èe che laè per. Cosìospite a ‘Che tempo che fa’. Poi, tornando sulle polemiche durante il Sanremo 2024 per il suo appello in merito al conflitto in Medio Oriente, a Fabio Fazio ha detto riferendosi agli appelli di: “E’ quello che abbiamo imparato a scuola ed è strano ritrovarsi in un mondo così. Fa un po’ strano. Ci hanno insegnato una cosa per tutta la vita ed a un certo punto sentiamo che non si può”. “Qualsiasi cosa – il successo,i beni, tutte le ricchezze che abbiamo – non sarebbero delle ricchezze se non possiamo condividerle. Sono condivisibili solo se stannobene, se c’è. Se in una stanza siamo in dieci e 7 ...