Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'artista riferendosi agli appelli di: "E' quello che abbiamo imparato a scuola ed è strano ritrovarsi in un mondo così" "E' chiaro" che lanon èe che laè per. Cosìospite a 'Che tempo che fa'. Poi, tornando sulle polemiche durante il Sanremo 2024 per il