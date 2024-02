Ghali a Che Tempo Che Fa | lo stile è questione di famiglia | “Mia mamma è elegante di suo”

C’era grande attesa per la partecipazione di Ghali a “Che Tempo Che Fa” specialmente dopo le (assurde) polemiche per il suo appello alla pace e allo ... (ilfattoquotidiano)

Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali (Milano, 21 maggio 1993), è un rapper e produttore discografico italiano.

Ghali da Fazio: stop a tutte le guerre (ma la parola genocidio non viene pronunciata) Corriere della Sera

Ghali a ‘Che tempo che fa’: “A scuola ci hanno insegnato a batterci per la pace, è un mondo strano se all’imp… la Repubblica

Ghali: "Non mi accontento di cose mediocri, ne escono già troppe": Roma, 19 feb. (askanews) - "Un anno e mezzo fa mi sono veramente fermato con il mio team per ragionare su come tornare a fare qualcosa di straordinario. Non è facile uscire dalla mediocrità, dalla sup ...

Ghali, non c'è solo il Forum: nuove date a Firenze, Roma e Bologna: I biglietti sono disponibili dalle 14.00 di oggi (19 febbraio) ...

Che Tempo Che Fa, Ghali di nuovo nel mirino: riceve un premio e scatta la polemica: Caos che ha portato anche all’intervento di Roberto Sergio, amministratore delegato Rai. Ieri, ospite a Che Tempo Che Fa, Ghali ha risposto alle polemiche rilasciando una lunga intervista. Ma la ...