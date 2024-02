Ghali a Che Tempo che Fa | “Le polemiche a Sanremo? La pace è per tutti | lo abbiamo imparato a scuola Strano ritrovarsi oggi in un mondo così”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) C’era grande attesa per la partecipazione dia “CheChe Fa” specialmente dopo le (assurde)per il suo appello allae allo stop al genocidio con riferimento anche all’esplosiva situazione in Israele e in Palestina. Il comunicato spedito dall’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, letto da Mara Venier, due domeniche fa durante lo speciale dedicato a, sul generico appello allae in appo a Israele (e non col riferimento al genocidio) è stata la ciliegina sulla torta sull’onda delle parole pacifiste di Dargen D’Amico ein trasmissione. “Laè per, è quello che, – ha detto ...