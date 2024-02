GF | Greta Rossetti smascherata | Alessio la smonta | Vittorio furioso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In men che non si dica, attorno asi è sollevato un polverone a causa di alcuni atteggiamenti che sta avendo nella casa del Grande Fratello. Dopo l'uscita diMenozzi, la concorrente sembra aver puntato un altro coinquilino per poter formare il tanto agognato «triangolo». Oltre a Sergio D'Ottavi, infatti, la protagonista sta iniziando ad avvicinarsi anche adFalsone. Quest'ultimo, però, sembra essere riuscito are sul nascere qualunque tipo di strategia a cui sembrerebbe voler dar luogo. Il ragazzo, infatti, in queste ore è stato molto duro nei riguardi della coinquilina, facendole capire di non avere nessuna intenzione di cedere alle sue provocazioni. Al contempo, però, sul web si è diffusa una notizia che riguarda...