Gevi Napoli Basket | riecco i campioni | l' arrivo in stazione tra l' amore dei tifosi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una notte d', dal sapore dolce come quella di diciotto anni fa. La Coppa Italia torna a, stavolta per davvero: laè rientrata in città da Torino con...

Bagno di Folla e cori da stadio per la GeVi Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia. Alle 18.45 premiazione in Comune e il saluto ai tifosi in ... (fanpage)

Grassi, presidente Gevi Napoli: "Ci manca solo un Palazzetto dello Sport, la burocrazia non ci aiuta": A Radio Marte: "Se avessimo un Palazzetto da 10mila posti, avremmo nuova linfa per crescere nel nostro progetto" Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte dopo la vittoria della Coppa Italia contro Olimpia Milano. Il presidente spera presto che i successi dell a squadra possano essere ...

La tripla di Pullen, l'mvp Sokolowski e la lucidità di coach Milicic: così Napoli ha stupito tutti e si è presa la coppa Italia di basket: La vittoria della GeVi Napoli in Coppa Italia (327 mila spettatori su Nove e DMax ed Eurosport 2), ha stravolto il mondo dello sport italiano, almeno per una sera. Basta digitare su google "Napoli Basket" per vedere i ...

Basket LBA, top e flop della Frecciarossa Coppa Italia: capolavoro Milicic, Napule è mille soluzioni: L'artefice del miracolo GeVi, per giunta arrivato nel bel mezzo di una sorta di tempesta, perché Napoli in LBA non è che stia attraversando il momento migliore della sua annata . Sembrava impossibile ...