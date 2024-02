Genta | «Inter | con i paraocchi era la Juventus! Ecco quando si è avvilita»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’è prima in classifica a +9 sulla Juventus.ripercorre lo scontro diretto andato in scena a San Siro per spiegare in qualche modo il tracollo bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva DEMOTIVATA – L’di Simone Inzaghi ha dato una bella spallata alla Juventus non solo battendola nello scontro diretto ma anche continuando a vincere mentre i bianconeri crollavano. Carlospiega in qualche modo come nasce la crisi della squadra di Massimiliano Allegri: «La squadra con iera la Juventus che viveva sul filo della tensione agonistica perché riusciva a stare nella scia dell’. Poi l’ha guardata negli occhi e si è resa conto di quanto è forte. Lì si èe demotivata: io la leggo ...