Genoa | prolungamento di contratto vicino per Vasquez|Mercato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 2024-02-19 09:50:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Messa ormai da settimane alle spalle la parentesi invernale di calciomercato, la dirigenza delè ora al lavoro per provare a blindare i gioielli più preziosi dell’organico a disposizione di Alberto Gilardino. Tra questi figura anche Johan Vasquez. Gara dopo gara il difensore messicano è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere tattico dell’allenatore piemontese e anche se il suocon il club rossoblù è in scadenza tra più di due anni, il 30 giugno 2026, il Grifone vuole lavorare d’anticipo anche per evitare possibili brutte sorprese. Secondo quanto riporta la stampa sudamericana, il 25enne dovrebbe nei prossimi giorni firmare un allungamento del proprio rapporto professionale con il club ...

Giovanni Pablo Simeone Baldini (Buenos Aires, 5 luglio 1995) è un calciatore argentino, attaccante del Napoli e della nazionale argentina.

Napoli, Meret o Gollini dal 1' contro il Genoa Ballottaggio o scelta già fatta Mazzarri…: "Per Meret devo parlare col preparatore dei portieri, si è regolarmente allenato e oggi in rifinitura vedremo se farlo partire dall'inizio o aspettare ancora", ha detto Walter Mazzarri, non specifican ...

Allenamento, Politano concentrato: il suo sguardo non è passato inosservato (FOTO): Sguardo concentrato e tanta determinazione: l'atteggiamento di Matteo Politano in questi giorni a Castel Volturno in vista di Napoli-Genoa.