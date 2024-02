Genoa | c'è l'accordo con Badelj | pronto il prolungamento del contratto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milane il: un matrimonio destinato a proseguire. Aumentano le possibilità che il legame in essere tra il club più an...

George Puscas sta per ridiventare un giocatore del Bari . L'attaccante rumeno del Genoa , già transitato dai galletti nella stagione 20... (calciomercato)

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio Napoli e Genoa sarebbero alla ri cerca di un accordo per il trasferimento di Leo Ostigard . Il ... (forzazzurri)

Il Genoa Cricket and Football Club, meglio noto come Genoa, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Mazzarri non è stato ancora informato dell'esonero, tra poche ore l'allenamento (Pedullà): ... I giocatori protestano con Mazzarri nell'intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si ...giornata di domani è previsto l'incontro finale tra De Laurentiis e Calzona per definire l'accordo ...

Calzona, oggi colloquio decisivo con De Laurentiis per gli ultimi dettagli (calciomercato.com): Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi di finale ...il colloquio decisivo tra Calzona e De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dell'accordo. ...

Napoli, Mazzarri salta prima della sfida con il Barça. Ecco chi ha scelto De Laurentiis: ... " l'accordo tra il Napoli e Calzona è totale . Il destino di Mazzarri è segnato". A condannare il tecnico toscano non solo il brutto pareggio raggiunto nei minuti finali con il Genoa ma la mancata ...