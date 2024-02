Gemma Galgani maltrattata a UeD | Giancarlo la umilia e viene asfaltato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella puntata del 19 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un momento epico durante il quale un cavaliere di nomehatodicendole delle cose piuttosto forti. La donna, però, non è rimasta certamente inerme, sta di fatto che gli ha risposto a tono, ma non solo. In soccorso della protagonista, in questa circostanza, è intervenuto tutto lo studio, compresa Tina Cipolari. Ecco cosa è successo.prova adrea Uomini e Donne, ma scoppia il caossta conoscendo un nuovo cavaliere di nome. Dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne, però, il cavaliere e la dama hanno avuto un diverbio dietro le quinte. L’uomo ha ammesso di non essere più sicuro di voler ...