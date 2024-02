Gazzelle annuncia il concerto-evento dopo Sanremo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Poetico, romantico e quasi spiazzante per la sincerità dei suoi testi.ha incantato tutti sul palco dell’Ariston nella 74esima edizione al Festival di, nella quale ha debuttato per la prima volta in gara tra i big.gli appuntamenti live giàti, l’artista aggiunge al calendario una nuova data all’Arena di Verona.l’uscita del suo ultimo progetto discografico e la presentazione del brano Tutto Qui sul palco dell’Ariston,si concentra adesso sul ritorno ai live. L’artista, infatti, ha giàto un calendario di concerti che prenderanno il via già in primavera e ai quali si aggiunge il, per la prima volta, all’Arena di Verona.ritorna ai live, foto ...