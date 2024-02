Gattuso | «Mi scuso con i tifosi Abbiamo toccato il fondo | più in basso non si può andare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Rinoesonerato dal Marsiglia. Lo scrive l’Equipe che precisa come la sconfitta di ieri contro il Brest, per altro in superiorità numerica, sia stata fatale per la squadra di Rino. A fine partita, il tecnico, forse consapevole dell’epilogo della sua avventura, ha dichiarato: «Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Micon iil. Più innon si può». Dalla Franca arrivano conferme sul suo esonero. Il Marsiglia connon ha vinto nemmeno una partita dal 2024 in campionato. L’ultima vittoria a gennaio in Coppa di Francia. Inoltre la squadra sembra non seguire i dettami dello ...