Gattuso esonerato dal Marsiglia dopo l’ultima incredibile intervista | “Mi scuso con i tifosi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gennaronon è più l’allenatore del. Il club francese lo hasconfitta subita in campionato contro il Brest. Ma soprattutto a causa dell’senza peli sulla lingua rilasciata dall’ex campione del mondoil match perso. “A questa squadra manca un’anima. Dobbiamo essere onesti nel dire che non meritiamo questa maglia se giochiamo con questa mentalità. Micon iperché abbiamo toccato il fondo e più in basso non si può andare”. Sono queste le parole che sono costate l’esonero dalla panchina del. Ad ogni modo, l’esonero disembra più che mai giustificato, visto che il ...