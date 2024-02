Furto Senza Pietà all' Obitorio | Rubate le Offerte e i Soldi dall' Abito del Defunto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Chieti - Un atto di insensibile criminalità ha scosso l'dell'ospedale Santissima Annunziata, dove i ladri hanno approfittato della situazione per rubare lelasciate in memoria di un. La salma delera esposta, e proprio durante quel momento di dolore e rispetto, i malviventi hanno agitoscrupoli. L'atto vandalico, avvenuto nei giorni scorsi, ha lasciato i parenti sotto shock. I ladri, privi di qualsiasi compassione, hanno anche saccheggiato le tasche della giacca e del pantalone del, portando via una banconota da 50 euro. Ancora più tragico, i 500 euro raccolti nelle, destinati a opere di beneficenza in memoria del congiunto, sono stati sottrattia cassetta delle. L'atto ...