Francis Turatello | la morte del boss e le teorie sul feroce agguato

(Di lunedì 19 febbraio 2024)venne ucciso a coltellate da un gruppo misto di criminali, tra cui catanesi, cutoliani e membri della banda Vallanzasca, all’interno del supercarcere di Badu ‘e Carros, a Nuoro il 17 agosto 1981. Le circostanze dellaefferata del notodella malavita milanese, allora trentasettenne, rimangono in realtà avvolta nel mistero, con molte ipotesi che attribuiscono il suo omicidio alla nuova generazione della malavita o addirittura ai servizi segreti. Secondo la versione più accreditata, furono Pasquale Barra, noto come ‘o Animale, insieme a Vincenzo Andraous, a immobilizzare, mentre Antonino Faro e Salvatore Maltese lo trafissero ripetutamente fino a sventrarlo. Resta ancora avvolto nell’ombra se le viscere fuoriuscite dal corpo disiano state ...

Franco Califano non rinnegò mai l’amicizia con il boss della mala del Nord Francis Turatello , come mostrato dalla fiction trasmessa su Rai 1, anzi, ... (cinemaserietv)

Song History: 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano: ...Walter Chiari per le accuse di traffico di cocaina e finì anche in prigione con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico (anche per la pericolosa amicizia con Francis Turatello ...

Califano: chi è Silvia, la figlia del cantautore romano -: Una vita travagliata quella del 'Califfo', così come veniva chiamato, anche per il periodo buio in carcere e l'amicizia con il criminale milanese Francis Turatello. Leo Gassmann torna a Sanremo con '...

Califano stasera su Rai 1: trama, cast e trailer del film Tv con Leo Gassmann: ... Antonello Mazzeo Andrea Ceravolo: Gianni Mina Valeria Bono: Ornella Vanoni Jacopo Dragonetti: Edoardo Vianello Angelica Cinquantini : Mita Medici Angelo Donato Colombo: Francis Turatello Andrea ...