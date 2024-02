Francia | la Torre Eiffel chiusa per sciopero dei dipendenti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Tourper. Lo hanno deciso oggi, 19 febbraio 2024, idel simbolo numero uno di Parigi e di uno dei monumenti più visitati della, come ha spiegato l’associazione sindacale Cgt-Fo. “A causa di un avviso didi alcunidella Tour, l’apertura della Toursarà interrotta il 19 febbraio 2024”, annuncia la Società Operativa del Monumento (Sete) sul suo sito ufficiale, invitando i turisti a rinviare la visita. Loinizia oggi, ma non è stata indicata una data di fine dell’agitazione, come scrive l’emittente Bfmtv. Icontestano la cattiva gestione finanziaria del comune di Parigi, che detiene il 99% del ...

La torre Eiffel (in francese tour Eiffel, pronuncia: [tu fl]) è una torre metallica completata nel 1889 in occasione dell'Esposizione universale e poi divenuta il monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia.

