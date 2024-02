Francia-Italia | Sei Nazioni rugby 2024 | programma | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Torna il prossimo weekend il Guinness Sei, quando andrà in scena il terzo turno del torneo. Sabato si disputeranno Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra, mentre gli azzurri di Gonzalo Quesada torneranno in campo domenica 25 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16, a Lille contro la. Gli azzurri sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo quest’anno, dopo le sconfitte subite contro Inghilterra e Irlanda nei primi due turni, mentre laè reduce dal successo di misura – e non senza polemiche – in Scozia, dopo il ko contro l’Irlanda all’esordio. Bleus ovviamente favoriti alla vigilia, con i transalpini a caccia di 5 punti per provare a rientrare nella corsa per il titolo, mentre per l’l’obbligo di cambiare marcia dopo la deludente prestazione di Dublino. Tutto ...