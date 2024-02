Francesco Calzona | Primo Allenatore-CT in Italia | cosa dice il regolamento?

Esonero Mazzarri, la decisione del Napoli sul ritorno di Hamsik: Marek Hamsik ritornerà al Napoli Ecco la decisione sulla sua possibile presenza all'interno dello staff tecnico di Francesco Calzona Secondo quanto riportato da Sky Sport, subito dopo l'esonero di Walter Mazzarri in casa Napoli, c'è stata inizialmente qualche possibilità della presenza di Marek Hamsik nello staff ...

Sportitalia - Mazzarri verso l'esonero, Calzona avrà Bonomi vice storico e Sinatti: Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà dal suo portale riferisce gli ultimi aggiornamenti circa l'esone di Mazzarri e l'arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Napoli, De Laurentiis ha chiamato Mazzarri e lo ha esonerato. A breve l'annuncio di Calzona con Sinatti: Il Napoli ha comunicato che l'allenamento di domani è stato spostato al pomeriggio, alle 14. Non più la mattina Slovakia's coach Francesco Calzona looks on during a press conference ahead of the EURO 2024 first round group A qualifying football match between Portugal and Slovakia at the Dragao stadium in Porto on October 12, ...