FQChart – Per i primi quattro partiti è molto importante la sfida che si giocherà in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.Settimana dal 12/2 al 18/2/2024 FdI 28,2%PD 19,7%M5S 16,3%Lega 8,3%FI 7,5%Azione 4,1%AVS 3,8%IV 3,1%+Eu 2,5%Altri 6,5% Terminata la settimana del Festival nazionale per eccellenza, quello di Sanremo, gli istituti hanno ripreso a testare l’umore degli italiani sui fatti della politica e, chiaramente, il peso dei, con un occhio alle imminenti elezioni europee e alla ricerca di nuove possibili tendenze. Fratelli d’Italia, primo partito al 28,2%, perde mezzo punto in 15 giorni e stavolta tutte le rilevazioni sono concordi nel prevedere un trend negativo. Nessun calo da circa un mese, invece, per il ...