FOTO | Prima occhiata all’immenso stage di Elimination Chamber 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è alle porte. Sabato mattina, in quel di Perth, la WWE tornerà in Australia per l’iconico evento con protagonista la gabbia d’acciaio, l’ultimo premium live eventdi Wrestlemania XL. Sarà, come noto da tempo, l’Optus Stadium della città australiana ad ospitare lo show e la costruzione dell’immensoè già iniziata. La federazione, per l’occasione, utilizzerà un layout parziale dell’enorme stadio, con 55.000 posti a sedere sui 70.000 disponibili, molto probabilmente anche per ospitare un grande, che si intravede nellariportata da diversi siti di settore e da noi qui di seguito (compresa un’enorme copertura per il ring, come accade spesso per gli eventi all’aperto):