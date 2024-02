FOTO Comune di Benevento e ‘Sannio Valley’ firmano protocollo d’intesa per il digitale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIstituzione ed impresa si uniscono per dare slancio alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Questa mattina è stato sottoscritto una intesa tra ilcapoluogo e Sannio Valley per favorire ed accelerare i processi della informatizzazione sul territorio. Clemente Mastella, da una parte, e Carlo Mazzone, dall’altra, hanno sottoscritto una intesa per favorire rapporti sempre più stretti ed efficaci tra gli Enti locali, gli Enti di formazione e le Imprese per nuove start up imprenditoriali in materia di unae un Sannio sempre più digitalizzato e pronto ad accettare la sfida globale dell’intelligenza artificiale. L’associazione “Sannio Valley” è il luogo in cui convergono visioni e azioni, con l’obiettivo di costruire un patto reale e concreto per il futuro. Il presidente dell’associazione Mazzone ha ...