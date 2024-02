FOTO Carfora | il baby-fenomeno che mise paura anche al Milan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Tempo al tempo” aveva detto mister Auteri solo due giorni fa a chi gli chiedeva in conferenza stampa del quasi totale inutilizzo di. L’ultimo gettone di presenza del classe 2006 risaliva al debutto al ‘Liguori’ contro la Turris quando Andreoletti lo gettò subito nella mischia facendogli assaporare la rudezza della Lega Pro. Da quel giorno, poi, più nulla concostretto a seguire il resto della stagione sempre dalla panchina, complice una fisicità ritenuta forse non ancora adeguata al clima di perenne battaglia che si respira nella vecchia serie C. Ma il tempo, come si dice in questi casi, gli ha dato ragione e dopo mesi trascorsi ad allearsi sempre al massimo, a Picerno il furetto giallorosso ha avuto la sua opportunità regalando tre punti di platino alla truppa di Auteri. Don Gaetano nella sua lunghissima ...