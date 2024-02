FOTO Angri | fiamme e danni al Parco San Giacomo | sgomberato il primo piano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario lo sgombero deldella palazzina dove poco prima delle 22 di ieri sera un incendio ha distrutto i locali adibiti a garage. Lesono divampate nelSannel comune die hanno interessato una parte dello stabile alinterrato. L’alta temperatura ha arrecatoai piani superiori per cui è stato necessario lo sgombro delper cedimento del solaio. Le cause dell’incendio sono da accertare. Sul posto la squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore e l’Autobotte sempre di Nocera. Le operazioni di spegnimento emesse in sicurezza sono durate tutta la notte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.