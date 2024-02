Foti era coinvolto in un’inchiesta sugli appalti | il pm archivia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il nome del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia era uscito fuori da alcune intercettazioni e tirato in ballo dal quotidiano Domani, ma la sua posizione è chiarita Era stato puntato e messo nel mirino dalla sinistra, ma alla fine qualcuno ha dovuto fare marcia indietro. Come spesso succede in Italia, si punta il dito e si mette sul banco degli imputati senza aver ancora avuto nemmeno un processo. Ma si sa, a volte anzi, il più delle volte c’è la brutta abitudine di accusare il politico di turno di aver commesso illeciti o altro, soprattutto se il nome del deputato o senatore dovesse spuntare in qualche inchiesta o intercettazione. E’ successo al capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso, con giornali, soprattutto il quotidiano Domani che aveva già messo tutte le carte in tavola e deciso che tipo di piega doveva prendere la vicenda. Ma la Procura ...

La fiaccolata unitaria si divide subito. La Lega: su Putin solo sospetti, non certezze: La manifestazione non era una priorità per Fratelli d'Italia. Alla fine ha schierato in prima fila i capigruppo, Tommaso Foti e Lucio Malan, insieme ad altri parlamentari.

Foti, il pm chiede l'archiviazione per l'accusa di corruzione. Duro colpo per la sinistra: Dell'iscrizione nel registro degli indagati di Foti per corruzione e traffico di influenze illecite si era saputo già due anni fa. Ora la richiesta di archiviazione che dovrà essere vagliata da un ...

Foti (FdI) indagato a Piacenza: il pm ha chiesto l'archiviazione: A Foti, rimasto sempre a piede libero, era contestato di aver ricevuto 3.000 euro per aiutare un'azienda, attraverso i suoi rapporti con l'assessore comunale e collega di partito, Erika Opizzi, anche ...