Fonti | contrammiraglio Costantino al comando forze Aspides

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "L'Italia affiancherà al ruolo di impulso che ha svolto sotto il profilo politico per il lancio dell'Operazione un importante ruolo operativo: offrirà il Comandante della Forza - il- e il Quartier Generale della Forza, che sarà installato a bordo di un cacciatorpediniere". Lo fanno saperediplomatiche. IlOperativo disarà invece distaccato presso il Quartier Generale europeo di Larissa, mentre ilStrategico resterà - come per tutte le Missioni e Operazioni militari Ue - a Bruxelles.