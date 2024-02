Fondi per la Campania | De Luca chiede incontro con presidente Mattarella

In un clima di tensione e preoccupazione per il futuro della Regione Campania , il Csa regionale ha espresso la sua ferma convinzione che la priorità ... (zon)

Scuola devastata dopo l’occupazione - riprendono le lezioni. Parte la raccolta fondi online per riparare i 70 mila euro di danni

dopo una settimana di lezioni in Dad, riprendono le attività didattiche in presenza liceo Severi Correnti di milano, colpito duramente dai danni ... (orizzontescuola)