(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale diha dato esecuzione alla fase finale dei lavori di riqualificazione dell’area delin Via Mola Santa Maria avendo effettuato una variante al progetto già finanziato dalla Regione Lazio. In tal modo, accogliendo le richieste della nostra Ana-Ugl e venendo in contro alle esigenze degli operatori e degli utenti del, il Comune ha avviato i lavori di rifacimento delle due strutture che ospitano i, che saranno interamente sostituiti e ristrutturati. Grazie agli interventi già realizzati – che hanno riguardato la realizzazione della illuminazione dell’area e della strada contigua di Via Mola S. Maria con lampioni a basso consumo energetico e la ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Nuove opportunità per le imprese irpine che intendano rilanciare e rinnovare le proprie attività. I settori coinvolti ... (anteprima24)

LA NOVITÀ. Sono 27.888 gli studenti che riceveranno un contributo che varia da 300 a 2.000 euro, in base all’Isee della famiglia e al tipo di scuola ... (ecodibergamo)

Un milione in più per i collegi di merito italiani. E il 20% di questi finanziamenti arriveranno a Pavia per Borromeo, Ghislieri, Santa Caterina ... (ilgiorno)

Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo (per semplicità anche solo Sanremo), è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Vi hanno preso parte come concorrenti, ospiti o compositori, molti dei personaggi più noti della musica leggera italiana ed è considerato uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo.

Fondi, nuovi servizi igienici per il mercato settimanale Il Faro online

Beni strumentali - Nuova Sabatini mimit.gov.it

PNRR, Scuola a rischio: i fondi europei ci sono ma manca il personale: Ed invero, i fondi sono insufficienti o già impegnati ... criticità inerenti la natura dei nuovi contratti e la loro classificazione in tema di tutele, diritti e normativa da applicare nonché la ...

Agevolazioni per l’assunzione di apprendisti: Nuovi fondi nazionali per imprese agroalimentari: contributi fino al 70% per rinnovare macchinari e assumere giovani. Requisiti da rispettare, tra cui quota di prodotti di qualità.

La Spezia si trasforma per attirare il turismo vip: I lavori per la realizzazione del nuovo molo crociere hanno durata prevista di 710 giorni e un costo di 47.894.834,75 euro (a cui vanno aggiunti 542.461,80 euro per gli oneri della sicurezza), e ...