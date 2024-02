Folgor Calenzano | si vola Il derby è del Reggello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel girone C di Prima categoria allungano in testae Jolo. Labatte 1-0 la Sancascianese con gol di Vastola nel finale di gara. Lo Jolo fa suo ilpratese contro il Csl Prato per 1-0. Al terzo posto si trova il Cerbaia che è fermato sull’1-1 casalingo dalla Ginestra Fiorentina. Il primo tempo si era chiuso a reti inviolate, ma la Ginestra aveva sbagliato un rigore con Vargas al 45’, parato da Donzelli. Nella ripresa locali in vantaggio su autorete Ginestra, ma vengono ripresi all’ultimo minuto di gioco dal gol di Mazzuoli. Al quarto posto sale il Quarrata che ha battuto 4-1 lo Spartaco Banti Barberino. I marcatori: nel primo tempo Quarrata in vantaggio con Paolini al 17’, poi lo stesso Paolini fallisce un rigore; nel secondo tempo raddoppia Cortonesi su rigore. ...