Firenze | tre arresti per spaccio di droga e una denuncia per furto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Prosegue l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale diper contrastare i reati inerenti al consumo ed allodi sostanze stupefacenti nonché dei reati in genere

Sono tre finora le ipotesi dietro il crollo al cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga di Firenze , in cui sono morti quatro operai e un ... (open.online)

Fa tappa a Parma il Treno del Ricordo , il progetto promosso dal governo e inaugurato dal premier Giorgia Meloni, il 10 febbraio scorso a Trieste in ... (secoloditalia)

Il tragico bilancio per il crollo del cantiere Esselunga a Firenze è fermo a quattro morti e un disperso. L'operaio che ancora manca all'appello ... (affaritaliani)

Firenze (IPA: /fi'rene/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjo'rna/) è un comune italiano di 362 166 abitanti, capoluogo della Toscana e dell'omonima città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione e centro dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia.

Inferno nella A1: maxi tamponamento a causa della fitta nebbia: Almeno tre i feriti gravi che si sono registrati in questa serie di tamponamenti, che sono stati ... Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Milano sono diretti a Firenze, si consiglia di ...

A1, incidenti a catena a causa della nebbia: almeno 15 feriti, autostrada chiusa tra Piacenza e Parma: ... in Emilia - Romagna, ha causato tre tamponamenti: uno all'altezza del chilometro 75, uno al ... Per chi parte invece da Milano ed è diretto a Firenze si consiglia invece di percorrere la A7 in direzione ...

La sfida di Alessandro Borghese Celebrity Chef arriva su Sky Uno: ... chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al ... Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. ...