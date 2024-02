Firenze | in via Palazzuolo rissa a bottigliate | spunta anche una sega

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 - Se le sono date di santa ragione sotto gli occhi dei residenti e dei commercianti che quasi non credevano ai propri occhi: uno dei contendenti a un certo punto avrebbe tirato fuori pure una. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20, in viatre stranieri si sono fronteggiati tra urla e minacce. Sempre secondo le testimonianze, uno dei partecipanti allaavrebbe rincorso per un tratto di strada l'avversario con una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Duro il commento del comitato Palomar: "Per chi si fosse distratto: non è che qui non si spaccia più, o non si vada di coltello o non ci si faccia come e più di prima (crack e gran ritorno di eroina). Quando pensi che stia andando meglio ...